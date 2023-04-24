Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, QPR ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber’in oğlu Burak Reçber, babasının izinde.

Burak Reçber, yüzde yüz burslu olarak İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ın U16 takımıyla sözleşme imzaladı.

Babasının aksine golcü olan genç futbolcuyu imza töreninde annesi Işıl Reçber ve babası Rüştü Reçber de yalnız bırakmadı.

Annesi Işıl Reçber yaptığı paylaşımda oğluyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bayram; kapıda çalan zil, çocuk cıvıltısı duymaktır. Sarılmaktır, şekerden tatlı sohbettir sevdiklerimizle sofraya gelen bereket, sokağa inen harekettir. Neşedir yüzlerde, paylaşmaktır, barıştır, gurbetten alınan bir selamdır, haberdir, kavuşmaktır. Söylemektir sevdiğini, duymaktır, aile ile dost ile geçen her andır. En önemlisi de; paylaşmaktır mutluluğu. Biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz mutluluğumuzu gururumuzu oğlumuzun imza töreninden.



4 yaşında başladığı futbola Fenerbahçe’den geldiği Arsenal Akademi ardından İngiltere’nin en eski kulüplerinden 1882 yılında kurulmuş Queens Park Rangers ile akademik olarak da tam burslu olmak üzere 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Maşallah oğluma da tüm çocuklarımıza da. Allah’ım hepsinin güzel günlerini göstersin bizlere. Hayallerindekiler hayırlı, hayırlı olan gerçek, yolları bahtları açık olsun inşallah. Sevgi ve selam ile hepinizin bayramını kutluyoruz. Büyüklerin ellerinden küçüklerin yanaklarından tüm Reçber Ailesi olarak öperiz.”