Sakaryaspor, Melih Bostan'ı renklerine bağladı

- Sakaryaspor, genç futbolcu Melih Bostan'ı transfer ettiğini duyurdu.
- Kulüp, 21 yaşındaki forvet ile sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşmayı resmileştirdi.
- Melih Bostan, daha önce Süper Lig takımlarından Konyaspor'da oynamıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melih Bostan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Melih." ifadelerine yer verildi.
KONYASPOR'DA OYNAMIŞTI
Melih Bostan, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giymişti.