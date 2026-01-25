Abone ol: Google News

Sakaryaspor, Melih Bostan'ı renklerine bağladı

1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, genç futbolcu Melih Bostan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 16:09
  • Sakaryaspor, genç futbolcu Melih Bostan'ı transfer ettiğini duyurdu.
  • Kulüp, 21 yaşındaki forvet ile sosyal medya hesaplarından duyurduğu anlaşmayı resmileştirdi.
  • Melih Bostan, daha önce Süper Lig takımlarından Konyaspor'da oynamıştı.

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 21 yaşındaki forvet Melih Bostan ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Melih Bostan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Melih." ifadelerine yer verildi.

KONYASPOR'DA OYNAMIŞTI

Melih Bostan, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giymişti.

