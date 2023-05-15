Salih Uçan ve Mert Günok'a zam müjdesi Beşiktaş, sözleşmelerini uzatmayı planladığı Mert Günok ve Salih Uçan için harekete geçti. İki oyuncuyla yeni imzalara kesin gözüyle bakılırken; yıllık ücretlerine büyük oranda zam yapılacağı öğrenildi.

Beşiktaş, yerli oyuncularından Mert Günok ve Salih Uçan ile yeni sözleşmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlı takımda iki ismin de yeni kontratlarında zamlı ücretler alacağı iddia edildi.

Mert'e müjde

Beşiktaş yönetimi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kalecisiyle 2 yıllık uzatacak. Yıllık 10 milyon TL ücret alan Günok'un, 15 milyon TL'lik yeni ücretle birlikte yüzde 50 zam alması planlanıyor.

34 yaşındaki tecrübeli eldiven de Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin hazirana kalmadan bitmesi bekleniyor.

Salih Uçan da zam alacak

Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başaran Salih Uçan'ın da sözleşmesi uzatılacak.

Yine kaleci Mert Günok gibi 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuya 2 yıllık yeni sözleşme teklifi gidecek.

8 milyon TL yıllık kazancı olan Salih'in, yeni sözleşmeyle yıllık 15 milyon TL kazanması bekleniyor.

İmzalar atıldığında Salih Uçan'ın yıllık ücreti ikiye katlanmış olacak.