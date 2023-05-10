Salih Uçan'a yeni sözleşme müjdesi

Beşiktaş, başarılı oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor. Son dönemde gösterdiği performans ile takdir toplayan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı ve maaşında iyileştirmeye gidileceği belirtildi.
Yaklaşık iki katına çıkacak
Siyah-beyazlıların, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Uçan'ın yıllık 8 milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı belirtildi. Salih Uçan'ın yeni maaşının 15 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.
Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.