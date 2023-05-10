Salih Uçan'a yeni sözleşme müjdesi Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni kazanan Salih Uçan ile yeni sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, başarılı oyuncusu Salih Uçan ile sözleşme uzatmayı planlıyor. Son dönemde gösterdiği performans ile takdir toplayan tecrübeli oyuncu Salih Uçan'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı ve maaşında iyileştirmeye gidileceği belirtildi.

Yaklaşık iki katına çıkacak

Siyah-beyazlıların, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan yıldız oyuncuyla 2 sezon daha sözleşme uzatmak istediği ve Uçan'ın yıllık 8 milyon lira olan maaşında da iyileştirilme yapılacağı belirtildi. Salih Uçan'ın yeni maaşının 15 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

Salih Uçan, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol 7 asist kaydetti.