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    Samatta Genk'e kiralandı

    Fenerbahçe, Mbwana Ally Samatta’nın Belçika’nın KRC Genk ekibine kiralandığını açıkladı.
    • 16.08.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 16:22
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    Samatta Genk'e kiralandı

    Fenerbahçe, Mbwana Ally Samatta’nın Belçika’nın KRC Genk ekibine kiralandığını açıkladı.

    Satın alma opisyonlu kiralandı

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta’nın geçici transferi için Belçika’nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır.

    Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." ifadeleri kullanıldı.

    2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

    Mbwana Samatta, Genk'e transferi için dün sabah Belçika'ya gitmişti.

    Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.

    Samatta Genk e kiralandı #1


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