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    Samsunspor, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştı.
    • 12.05.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 15:22
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    Samsunspor, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı

    Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, yaptığı açıklamada, Fuat Çapa'nın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürdüklerini söyledi.

    Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyacak bir teknik direktör aradıklarını vurgulayan Bilen, "Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardık. Aramızda çok küçük pürüzler kaldı. Bugün veya yarın o pürüzleri giderip resmi sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz." dedi.

    "3 yıllık sözleşme planlıyoruz"

    Bilen, Çağdaş Atan ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.

    Samsunspor, Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı #1


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