Sane resmen Bayern Münih'te

Bayern Münih, Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane'yi 55 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Bayern Münih, uzun süredir peşinden koştuğu Manchester City'nin yıldız futbolcusu Leroy Sane'yi resmen renklerine bağladı.

Sane'nin transferi dün Arapça Twitter hesabından yanlışlıkla paylaşılmıştı. Bayern'in ana hesaplarından ise resmi olarak bu sabah transfer duyuruldu.

55 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alman devi, Sane için Manchester City'ye 10 milyon eurosu bonus olmak üzere toplamda 55 milyon euro bonservis ödeyecek. Uzun süreli bir sakatlık atlatan Sane, Manchester City'de yeterli forma şansı bulamıyordu.

Pep Guardiola, Alman futbolcunun İngiliz ekibi ile yeni sözleşme imzalamayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine Sane'nin transferi beklenenden daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleşti.

Bayern ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Sane, Manchester City'de kazandığından daha fazla yıllık ücret alacak.