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    Seferovic, Galatasaray için geliyor

    Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic transferinde sona geldi. İsviçreli futbolcu, satın almak opsiyonu ile birlikte sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak imza atacak.
    • 18.07.2022 - 09:25
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    Seferovic, Galatasaray için geliyor

    Galatasaray, forvet takviyesi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılılar, adı bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağladı.

    Kısa sürede Galatasaray'ın anlaşmayı resmiyete kavuşturması beklenirken İsviçreli oyuncu Seferovic, Benfica'nın Fulham'ı 5-1 mağlup ettiği hazırlık maçını tribünden takip etti.

    Seferovic, Galatasaray için geliyor #1

    Opsiyonlu kiralık

    Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak Portekiz ekibinden kiralık olarak kadrosuna katacak. İsviçreli golcü için yapılacak anlaşmada satın alma maddesinin de yer alacak.

    Seferovic, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek. Tecrübeli futbolcuya ise yıllık 2 milyon euro maaş verilecek.

    Seferovic, Galatasaray için geliyor #2

    Pazartesi açıklama bekleniyor

    Galatasaray'ın, Haris Seferovic'in transferini pazartesi günü resmen açıklaması bekleniyor.

    Geçtiğimiz sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

    Salı günü gelecek

    Benfica ve Seferovic ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı yetkililer, detaylı sağlık taramasının ardından son adımı atacak.

    Seferovic bugün 3. sağlık kontrolünden geçecek, test olumlu sonuçlanırsa imzayı atacak. İsviçre'li golcünün salı günü özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Seferovic, Galatasaray için geliyor #3


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