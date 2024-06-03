Semih Kılıçsoy'a Alman devi talip oldu! İşte istenen bonservis... Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Alman devi Bayern Münih'in gündemine geldi. Siyah-beyazlıların bonservis beklentisi de dikkat çekti.

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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Birçok Premier Lig kulübünü peşine takan Semih Kılıçsoy, son olarak Alman devi Bayern Münih'in gündemine geldi.

Haberde, Bayern Münih'in Harry Kane gibi "hazır" yıldızlara sürekli para yatırmak istemediği belirtilirken, kulüpte sportif direktör olarak göreve getirilen Christoph Freund'un daha önce Salzburg'da Sadio Mane ve Erling Haaland gibi gençleri keşfetmesinden ötürü Semih Kılıçsoy konusunda da Freund'a güvenildiği yazıldı.

25 milyon euro talep ediliyor

Öte yandan haberde, Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy'u kulüp için çok değerli gördüğüne yer verilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transfer için 25 milyon euro talep ettiği yazıldı.

12 gol 3 asist

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 12 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Semih Kılıçsoy ile İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan birçok takım ilgileniyor.