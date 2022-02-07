Serdar Saatçı'ya İtalya'dan talip var

Beşiktaş'ın stoperi Serdar Saatçı, Serie A takımından teklif aldı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç savunmacının Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Saatçı bu sezon bulduğu şansları iyi bir şekilde değerlendirerek ilk 11'de kendisine yer bulmaya başlamıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 18 yaşındaki stoperin Antalyaspor maçında kadroya alınmaması ise akıllara görüşmelerin olumsuz geçtiğini getirdi.

İTALYA'DAN TEKLİF ALDI

Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan 18 yaşındaki savunmacıya İtalya'dan teklif olduğu öğrenilirken Serdar'ın da aklının Avrupa'da olduğu belirtildi.

BARTUĞ ELMAZ VAKASI OLABİLİR

Bilindiği üzere Galatasaray'ın genç futbolcusu Bartuğ Elmaz, Fransız takımı Marsilya ile sezon sonu için sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlıların elinde tutmak için çaba sarf ettiği genç stoperin tercihini kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.



