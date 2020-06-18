Beşiktaş, Caner'le yollarını ayırıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, kalan maçlarda Rıdvan Yılmaz'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Caner Erkin ise Yalçın'ın gelecek sezonki planları arasında yer almıyor.

Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin, koronavirüs arasının ardından oynanan ilk lig maçında formayı genç sol bek Rıdvan Yılmaz'a kaptırmıştı.

Kalan maçlarda 19 yaşındaki futbolcuyu oynatmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın Caner'le ilgili kararını verdiği öğrenildi.

Yalçın'ın, sezon sonunda serbest kalacak olan 32 yaşındaki futbolcuyla yola devam etmek istemediği belirtildi. Alınan bu kararın ardından Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

GÖKHAN GÖNÜL BELİRSİZ

Caner'le birlikte adı sarı-lacivertlilerle anılan bir diğer oyuncu Gökhan Gönül'ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Yalçın'ın Gönül'le ilgili kararını sezon sonunda vereceği bildirildi.

Öte yandan Rebocho'nun da takımdan gönderilmesini isteyen 47 yaşındaki teknik adamın, Rıdvan artı tecrübeli bir sol bekle yeni sezona başlamak istediği belirtildi.