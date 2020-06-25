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    Sergen Yalçın, Fabri'yi veto etti

    Son 3 yıldır çok az forma şansı bulan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, siyah-beyazlılara dönmek için haber gönderse de teknik direktör Sergen Yalçın bu transfere karşı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 15:09
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    Sergen Yalçın, Fabri'yi veto etti #1

    Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, beklediği cevabı alamadı.

    SAĞLIK RAPORLAARI SIKINTILI

    Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son üç yıldır 10 tane resmi maça çıkmayan ve sağlık raporlarının sıkıntılı olduğu belirten İspanyol kalecinin transferini veto ettiği bildirildi.

    Fabri'nin omzundan problemi olduğu bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.

    Sergen Yalçın, Fabri'yi veto etti #2

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