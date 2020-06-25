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Sergen Yalçın, Fabri'yi veto etti
Son 3 yıldır çok az forma şansı bulan Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri, siyah-beyazlılara dönmek için haber gönderse de teknik direktör Sergen Yalçın bu transfere karşı çıktı.
- Haber Merkezi
- 25.06.2020 - 15:09
Beşiktaş'a dönmek için mesaj gönderen Fabri'ye, beklediği cevabı alamadı.
SAĞLIK RAPORLAARI SIKINTILI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, son üç yıldır 10 tane resmi maça çıkmayan ve sağlık raporlarının sıkıntılı olduğu belirten İspanyol kalecinin transferini veto ettiği bildirildi.
Fabri'nin omzundan problemi olduğu bu halde oynaması durumunda sakatlanırsa futbol hayatının dahi bitebileceğine dair raporların dikkat çektiği bildirildi.