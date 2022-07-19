Sergio Agüero: Haaland'ın alışması için zamana ihtiyacı olacak

Manchester City'nin unutulmaz forveti Sergio Agüero, kulübün yeni transferi Erling Haaland'ın Premier Lig'e alışmasının zaman alacağını belirtti.

Kalp ritminde yaşadığı problem nedeniyle futbol hayatını beklenenden çok daha erken noktalayan Manchester City efsanesi Sergio Agüero, eski takımının yeni transferi Erling Haaland'ın uyum süreci boyunca zorlanabileceğini söyledi.

Goal’e verdiği demeçte Norveçli golcünün City'de başarılı olacağını belirten Agüero, buna rağmen genç oyuncuya zaman tanınması gerektiğini belirtti.

"Adaptasyon süreci yaşayacak"

Başlangıçta benim de zamana ihtiyacı olduğunu dile getiren Arjantinli efsane gölcü Agüero "Haaland Manchester City adına son derece önemli bir transfer. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarıyla gol atma yeteneğini kesinlikle kanıtladı. Premier Lig gibi zorlu bir organizasyonda bir adaptasyon süreci yaşayacak ama bu durum oldukça normal. Onun gibi elit bir oyuncu tarzını Pep'in sistemine nasıl adapte edeceğini bilir. Başlangıçta benim de ihtiyaç duyduğum gibi biraz zamana ihtiyaç duyabilir ama alıştıktan sonra her şey çok daha kolay olacak. Kendisinden istenecekleri yerine getirme yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılanlar oldu

Dortmund'da 2.5 sezonda 67 Bundesliga maçına çıkan ve 61 gol kaydeden Haaland, kontratındaki 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesiyle Premier lig temsilcisi Manchester City'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Julian Alvarez'i de transfer eden Pep Guardiola'nın takımı bu iki takviyenin ardından Raheem Sterling'i Chelsea'ye, Gabriel Jesus'u ise Arsenal'e satmıştı.

Boş geçtiği maç yok

Taraftarların değimiyle Mutant Çocuk, geçtiğimiz sezon Alman ekibi adına çıktığı 30 maçta 29 gol ve 8 asistlik başarı gösterdi.

“City'nin onları özleyeceğine eminim”

Jesus ve Sterling hakkında yorumlarını dile getiren Agüero, "Her iki oyuncu da Manchester City için oldukça önemliydi. İkisi de harika oyuncular ve City'nin onları özleyeceğine eminim. Hücumda yeni bir rotasyon olacak ve bu bazı değişiklikleri beraberinde getirecek. Bu durum uyum süreci boyunca zor anlar yaşatabilir ama Manchester City'nin tüm bu zorlukların üstesinden gelebilecek harika bir kadrosu olduğunu biliyoruz." dedi.