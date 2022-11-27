Sevilla Victor Nelsson için 25 milyon euro ödeyebilir

Sevilla Victor Nelsson için 25 milyon euro ödeyebilir

İspanyol ekibi Sevilla, ara transfer döneminde Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi için yeniden devreye girecek. Bu kez 25 milyon euroluk fesih bedelini ödeyebilirler.

Yaz aylarında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

İspanya ekibi, Danimarkalı yıldız için transfer hamlelerini sürdürecek.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor.

25 milyon euroluk çıkış bedelini ödeyebilirler

Sevilla'nın bu kez 25 milyon euroluk çıkış maddesini ödemeye hazır olduğu yazıldı.

İspanya temsilcisi böylece potansiyel taliplerin de önüne geçmiş olacak. 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.





Sevilla'ya gitmek istediğini belirtmişti



Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Nelsson, yaz döneminde Sevilla'ya gitmek istediğini belirtmişti.

Yani Sevilla, 25 milyon euroyu Galatasaray'ın hesabına yatırdığı anda futbolcunun da herhangi bir zorluk çıkarması beklenmiyor. Sonrasında Sarı-Kırmızılılar onun yerine takviye girişimlerine başlayacak.

