Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.016
-0.19%
BTXN Coin
5.80
0.17%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Sevilla Victor Nelsson için 25 milyon euro ödeyebilir

    İspanyol ekibi Sevilla, ara transfer döneminde Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi için yeniden devreye girecek. Bu kez 25 milyon euroluk fesih bedelini ödeyebilirler.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 10:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sevilla Victor Nelsson için 25 milyon euro ödeyebilir

    Yaz aylarında Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

    İspanya ekibi, Danimarkalı yıldız için transfer hamlelerini sürdürecek.

    Ocak ayındaki ara transfer döneminde tarafların yeniden masaya oturması bekleniyor.

    25 milyon euroluk çıkış bedelini ödeyebilirler

    Sevilla'nın bu kez 25 milyon euroluk çıkış maddesini ödemeye hazır olduğu yazıldı.

    İspanya temsilcisi böylece potansiyel taliplerin de önüne geçmiş olacak. 24 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor.

    Sevilla Victor Nelsson için 25 milyon euro ödeyebilir #1

    Sevilla'ya gitmek istediğini belirtmişti

    Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Nelsson, yaz döneminde Sevilla'ya gitmek istediğini belirtmişti.

    Yani Sevilla, 25 milyon euroyu Galatasaray'ın hesabına yatırdığı anda futbolcunun da herhangi bir zorluk çıkarması beklenmiyor. Sonrasında Sarı-Kırmızılılar onun yerine takviye girişimlerine başlayacak.

    Sevilla Victor Nelsson için 25 milyon euro ödeyebilir #2


    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği
    Gündem

    Suriye sınırında askeri araç hareketliliği

    Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatıyor
    Ekonomi

    Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına yatıyor

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir