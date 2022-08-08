Sevilla’dan Nelsson’a yeni teklif

Sevilla, Marcao’nun ardından Galatasaray'dan Victor Nelsson'u da transfer etmek istiyor. İspanyol ekibi Norveçli oyuncu için yeni bir teklifte daha bulundu.,

Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservisle kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için Galatasaray'a 3. teklifini yaptı ve beklemeye başladı.

İspanya'dan todofichajes'in haberine göre; daha önce Nelsson için Galatasaray'a 10 ve 13 milyon euroluk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, transferi çarşamba gününe kadar bitirmek adına bu kez teklifini çok daha fazla yükseltti.

Yeni teklif 18 milyon euro

Monchi, Galatasaray'a Nelsson için bu kez 18 milyon euro teklif etti. Galatasaray, serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Nelsson için 20 milyon euronun altında olan bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor ancak Sevilla'nın bu rakama yaklaşan teklifi nedeniyle pazarlıkların giderek sıklaşabileceği de düşünülüyor.

Sevilla çok istiyor

Sevilla cephesi ise Jules Kounde'yi Barcelona'ya 50 milyon euro'ya sattıktan sonra geleceği çok parlak ve Kounde ile benzer rakamlara çıkacak genç ve potansiyelli stoper olan Nelsson'u sezon başlayana kadar kadrosuna katma konusunda çok istekli...

7 milyon euroya alınmıştı

Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.