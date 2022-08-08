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- Sevilla’dan Nelsson’a yeni teklif
Sevilla’dan Nelsson’a yeni teklif
- 08.08.2022 - 14:45
- Güncelleme : 08.08.2022 - 15:00
Marcao'yu 12+3 milyon euro bonservisle kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için Galatasaray'a 3. teklifini yaptı ve beklemeye başladı.
İspanya'dan todofichajes'in haberine göre; daha önce Nelsson için Galatasaray'a 10 ve 13 milyon euroluk iki teklif yapan Sevilla Sportif Direktörü Monchi, transferi çarşamba gününe kadar bitirmek adına bu kez teklifini çok daha fazla yükseltti.
Yeni teklif 18 milyon euro
Monchi, Galatasaray'a Nelsson için bu kez 18 milyon euro teklif etti. Galatasaray, serbest kalma bedeli 25 milyon euro olan Nelsson için 20 milyon euronun altında olan bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor ancak Sevilla'nın bu rakama yaklaşan teklifi nedeniyle pazarlıkların giderek sıklaşabileceği de düşünülüyor.
Sevilla çok istiyor
Sevilla cephesi ise Jules Kounde'yi Barcelona'ya 50 milyon euro'ya sattıktan sonra geleceği çok parlak ve Kounde ile benzer rakamlara çıkacak genç ve potansiyelli stoper olan Nelsson'u sezon başlayana kadar kadrosuna katma konusunda çok istekli...
7 milyon euroya alınmıştı
Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.