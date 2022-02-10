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Shaqiri'nin yeni adresi MLS
MLS takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 10:15
- Güncelleme : 10.02.2022 - 10:40
Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon avro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI
Basel altyapısından yetişen Shaqiri; Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.