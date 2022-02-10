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    Shaqiri'nin yeni adresi MLS

    MLS takımlarından Chicago Fire, Fransız kulübü Olimpik Lyon'un kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 10:40
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    Shaqiri'nin yeni adresi MLS

    Chicago Fire Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 2024 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

    Shaqiri'yi 2021 yazında renklerine bağlayan Olimpik Lyon ise transferin 7 milyon avro karşılığında gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

    BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI

    Basel altyapısından yetişen Shaqiri; Bayern Münih, Inter, Stoke City ve Liverpool kulüplerinde de oynadı.

    Shaqiri nin yeni adresi MLS #1


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