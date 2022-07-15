Petrol
101.66
2.58%
Euro
17.5923
0.66%
Dolar
17.4268
-0.01%
Altın
952.55
-0.66%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.880
2.91%
BTXN Coin
7.48
2.04%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Sion’dan Balotelli açıklaması

    İsviçre ligi temsilcisi Sion’un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.
    • 15.07.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sion’dan Balotelli açıklaması

    Geçtiğimiz günlerde adı sıkça Galatasaray ile anılan Mario Balotelli için İsviçre’den transfer söylemleri yükseldi.

    Christian Constantin, 2016'da Balotelli'yi transfer etmek için çaba göstermişti.
    İsviçre ligi takımlarından Sion’un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmesi yaptıklarını iletti.

    “Haberler doğru”

    Constantin söylentilerin doğru olduğunu açıklarken, “Haberler doğru, haftalardır görüşüyoruz. Süper Mario'nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

    Sion’dan Balotelli açıklaması #1

    Valencia’da ilgileniyor

    31 yaşındaki golcü için Valencia'nın da devrede olduğu iddia ediliyor.
    Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.

    Sion’dan Balotelli açıklaması #2


    İlginizi Çekebilir

    Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler Avrupa'da saklanıyor
    Gündem

    Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler Avrupa'da saklanıyor

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın
    Metabot

    Sınırsız fırsatlardan siz de yararlanın

    Hande Sarıoğlu'dan kapak gibi cevap!
    Medya

    Hande Sarıoğlu'dan kapak gibi cevap!

    Görüş Bildir