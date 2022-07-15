Sion’dan Balotelli açıklaması

İsviçre ligi temsilcisi Sion’un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde adı sıkça Galatasaray ile anılan Mario Balotelli için İsviçre’den transfer söylemleri yükseldi.

Christian Constantin, 2016'da Balotelli'yi transfer etmek için çaba göstermişti.

İsviçre ligi takımlarından Sion’un başkanı Christian Constantin, Mario Balotelli için transfer görüşmesi yaptıklarını iletti.

“Haberler doğru”

Constantin söylentilerin doğru olduğunu açıklarken, “Haberler doğru, haftalardır görüşüyoruz. Süper Mario'nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya'da ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Valencia’da ilgileniyor

31 yaşındaki golcü için Valencia'nın da devrede olduğu iddia ediliyor.

Adana Demirspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.