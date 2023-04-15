Siopis'e sürpriz talip! 3 milyon euroluk teklif geldi Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Manolis Siopis'e ülkesinin takımlarından PAOK'un talip olduğu kaydedildi.

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Manolis Siopis'e Yunanistan'dan talipler gelmeye devam ediyor.

Bakasetas'ın ardından vitrindeki bir diğer isim olan tecrübeli futbolcuya PAOK'un talip olduğu öğrenildi.

Performansıyla takımın iyileri arasında yer alan deneyimli ismin de ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

3 milyon euroluk teklif

Yunan ekibinin 3 milyon euroluk bir teklifle sezon sonunda Siopis için bordo-mavililerin kapısını çalması beklenirken, Trabzonspor'un Yunan orta sahadan kolay vazgeçmeyeceği de gelen haberler arasında.

28 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı veremedi.