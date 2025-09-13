Sivasspor, Aly Malle'yi kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Malili futbolcu Aly Malle'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Aly Malle'ye takımımıza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbola Black Stars’ta başlayan Aly Malle, ardından Lorca FC, Udinese, Grasshopper, Balıkesirspor, Ascoli, Malatyaspor, Erzurumspor, Eyüpspor, Otelul Galati, Şanlıurfaspor forması giydi.

Malili futbolcu son olarak Iğdır FK'da oynadı.