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    Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi

    Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık yeni bir kontrata imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 17:23
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    Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi

    2018'den bu yana Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un, kırmızı-beyazlılarla olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecekti.

    Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Yeşilyurt, Sivas'ta kaldı.

    5 YIL DAHA SİVAS'TA

    26 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarla 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.'' ifadelerine yer verildi.

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