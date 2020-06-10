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Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık yeni bir kontrata imza attı.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 17:23
2018'den bu yana Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un, kırmızı-beyazlılarla olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecekti.
Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Yeşilyurt, Sivas'ta kaldı.
5 YIL DAHA SİVAS'TA
26 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarla 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Başarılı sporcumuz Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.'' ifadelerine yer verildi.