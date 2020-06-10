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Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi

Sivasspor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt ile 5 yıllık yeni bir kontrata imza attı.