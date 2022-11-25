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    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı

    Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz durumda olan Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştı.
    • 25.11.2022 - 18:39
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    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı

    Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Sofiane Feghouli, Süper Lig'de kalıyor.

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa ile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

    Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor

    TRT SPOR'un haberine göre; Fatih Karagümrük'ün, Cezayirli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı #1

    Ara transfer döneminden sonra oynayacak

    Feghouli, transferi açıklansa da Fatih Karagümrük'te ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak. Fatih Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.

    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı #2

    Galatasaray'da 5 sezon forma giydi

    5 sezon Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı #3


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