Sporting Lizbon, Sacha Boey'e talip oldu Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey ile Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ilgileniyor.

Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Galatasaray'ın savunma oyuncusu Sacha Boey'in talipleri günden güne artıyor. Genç futbolcuyu isteyen kulüplere bir yenisi daha eklenirken teklifin sezon sonunda yapılacağı bildirildi.

Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record'da yer alan habere göre Sporting Lizbon, gözünü Fransız sağ beke çevirmiş durumda.

Sporting, sağ bek transferi yapacak

Haberde, ara transfer döneminde Pedro Porro'yu Tottenham Hotspur'a satan ve yeni sezon için sağ bek arayışlarına başlayan Sporting'in listesindeki isimlere yer verildi.

Record'a göre Sporting'in listesinde 3 isim bulunuyor. Bunların Brighton'dan Tariq Lamptey ve Heerenveen'den Milan van Ewijk'la beraber Sacha Boey olduğu belirtildi.

Galatasaray 15 milyon euro istiyor

Genç oyuncunun 11 milyon euro'luk piyasa değeri olduğunu belirten gazete, Galatasaray'ın istediği rakamın ise 15 milyon euro seviyesinde olduğunun altı çizildi.

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu ardından da Fransız Milli Takımı'nda forma giymenin hayalini kuruyor. Sporting Lizbon'un önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılılar'la Sacha Boey konusunda pazarlıklara başlaması bekleniyor.

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 28 maça çıktı. Boey, bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistle oynadı.