Steaua Bükreş, Olimpiu Morutan'ı kiralamak istiyor Galatasaray'ın 4.2 milyon euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan'a sürpriz bir talip çıktı. Pisa'da iyi bir performans gösteren Morutan, eski takımı Steaua Bükreş'e kiralık olarak geri dönebilir.

Galatasaray'ın 2021-2022 yaz transfer döneminde gençleştirme hedefiyle Steaua Bükreş'ten 4.1 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Morutan, İtalya Serie B'de gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Pisa'da son derece etkili bir performans sergileyen Olimpiu Morutan'ın İtalya'da kalıcı olabileceği belirtiliyordu. Başarılı futbolcuya bir talip daha çıktı. Eski takımı kiralama peşinde Emanuel Roşu'nun geçtiği habere göre Steaua Bükreş, eski futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kiralamak için resmi temaslara girişti. Kulüp başkanı Gigi Becalli'nin, Morutan'ın menajeri ve aynı zamanda kuzeniyle görüşmelere başladığı kaydedildi. 6 gol 8 asist yaptı 24 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.