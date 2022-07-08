Steven Bergwijn Hollanda'ya döndü

Ajax, Tottenham'dan Steven Bergwijn ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Hollanda Ligi Eredivisie'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Ajax, yeni sezon öncesinde ilk transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tottenham'dan Steven Bergwijn ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2011'de PSV'ye transfer olmuştu

Açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 31.25 milyon euro ödeme yapılacağı belirtildi. Daha önce Ajax'ın altyapısında forma giyen Bergwijn, 2011'de PSV'ye transfer olmuştu.

2019/20 sezonunun devre arasında PSV'den Tottenham'a 30 milyon euro karşılığında katılan Bergwijn, geride kalan sezonda Premier Lig'de 25 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.