Süper Lig rekoru kırılacak: Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde flaş gelişme! İngiltere'nin yükselen değeri Newcastle United, resmen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için an itibarıyla Newcastle United devrede! İngiliz TEAMtalk transfer gelişmesini resmen duyururken, ödenecek bonservis bedeli de ayrıca gündem oldu.

Sarı-lacivertlilerin 2018 yazında NEC Nijmegen'den önemli bir yatırım olarak transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, son 2 yıldaki performansı ve fiziksel olarak gelişimi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Newcastle da yatırım olarak düşünüyor

Her geçen gün daha iyi bir futbolcuya dönüşen 23 yaşındaki sağ bek, an itibarıyla Premier Lig ekibi Newcastle için de önemli bir yatırım olarak görülüyor.

Oyuncuyu uzun zamandır takip eden Ada temsilcisi, projesi kapsamında Ferdi'yi transfer etmek ve birkaç yıl forma giymesinden sonra da kârlı bir elden çıkarma süreci başlatmak istiyor.

Ayrıca da Ferdi Kadıoğlu'nun potansiyeline güvenen Suudi Arabistan Prensi Selman'ın satın aldığı Newcastle, transfer için ciddi bir bütçe ayırdı.

Türkiye rekoru kırılabilir

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Ferdi, Newcastle United tarafından 25 milyon euro bedel ile İngiltere'ye getirilebilir.

Halihazırda Süper Lig rekorunu kıracak olan bu transferin, İngiliz basınına göre önümüzdeki yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

Son olarak ise şu an için rekor, 22.5 milyon euroluk bedel ile Cenk Tosun'da!