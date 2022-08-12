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    Taraftardan Belotti’ye çağrı: Come to Galatasaray

    Galatasaray taraftarları Andrea Belotti’nin sosyal medya hesaplarına ‘Come to Galatasaray’ yazmaya başladı.
    • 12.08.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 20:27
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    Taraftardan Belotti’ye çağrı: Come to Galatasaray

    Galatasaray’ın Roma ile anlaşmaya varamayan İtalyan santrfor Andrea Belotti ile yeniden ilgilenmeye başlaması sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.

    Andrea Belotti’nin Roma transferinin olumsuz sonuçlanması üzerine yeniden diğer kulüplerin tekliflerini değerlendirdiği ve bu teklifler arasındaki en ciddi olanının ise Galatasaray olduğu öne sürüldü.

    Bu transferdeki tek engelin ise İtalyan futbolcunun eşi olduğu belirtildi. Oyuncunu eşi Giorgia Duro’nun İtalya dışında yaşamak istememesi transferde en büyük engel durumunda.

    Taraftardan Belotti’ye çağrı: Come to Galatasaray #1

    Galatasaray taraftarı ısrarcı

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu haber sonrası Andrea Belotti ve eşinin sosyal medya hesaplarına ‘Come to Galatasaray’ yazmaya başladı.


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