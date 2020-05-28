Taraftarlar sayesinde sözleşmesini uzattı İskoçya'nın Livingston takımı, 37 yaşındaki kaleci Gary Maley'in geleceğini taraftarlara sordu. Twitter'dan yapılan anket sonucu tecrübeli eldivenin sözleşmesi uzatıldı.

Taraftar istedi, yedek kalecinin sözleşmesi yenilendi...

İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, sezon sonu sözleşmesi bitecek Gary Maley'nin kulüpteki geleceğini taraftarına sordu. Sosyal medyada açılan anket, İskoçya sınırlarını aştı.

YÜZDE 70 KALSIN DEYİNCE SÖZLEŞMESİ UZATILDI

200 bine yakın katılımcının oy kullandığı anketten, yüzde 70'lik oranla Maley'nin kulüpte kalması kararı çıktı.

Anketin sona ermesinin ardından 37 yaşındaki emektar kaleci için imza töreni düzenlendi. Geride kalan sezonda bir maçta Livingston kalesini koruyan Maley, bir yıl daha İskoç ekibinde forma giyecek.