Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kalıyor

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçen Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması adına çalışmalar başladı.
Siyah-beyazlı takımda sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün geleceği belli oldu.
Şenol Güneş, kalmasını istiyor
Kiralık sözleşmesinde 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu gösterdiği performansla Şenol Güneş'in beğenisini kazandı.
Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in uygun şartların sağlanması halinde 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Yönetim harekete geçti
Beşiktaş yönetiminin, en kısa sürede Alanyaspor ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Siyah-beyazlı takım, Tayfur'un sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesini düzenleyerek oyuncuyu 750 bin euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor.
20 maçta oynadı
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere Beşiktaş formasını 20 kez giydi. Tayfur Bingöl, bu maçlarda 1 asistle mücadele etti.