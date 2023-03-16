Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta kalıyor Beşiktaş, sezon başında Alanyaspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Tayfur Bingöl'ün bonservisini almayı hedefliyor.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçen Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro yapılanması adına çalışmalar başladı.

Siyah-beyazlı takımda sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl'ün geleceği belli oldu.

Şenol Güneş, kalmasını istiyor

Kiralık sözleşmesinde 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan futbolcu gösterdiği performansla Şenol Güneş'in beğenisini kazandı.

Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in uygun şartların sağlanması halinde 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.

Yönetim harekete geçti

Beşiktaş yönetiminin, en kısa sürede Alanyaspor ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, Tayfur'un sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesini düzenleyerek oyuncuyu 750 bin euro seviyelerinde bir bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor.

20 maçta oynadı

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere Beşiktaş formasını 20 kez giydi. Tayfur Bingöl, bu maçlarda 1 asistle mücadele etti.