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    Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaştı

    Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaştı

    Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Tayyip Talha Sanuç'u Serdar Dursun takasıyla kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler bir miktar da bonservis ödeyecek.
    • 08.09.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 15:47
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    Stoper arayışlarını son ana kadar sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da görüştüğü Tayyip Talha Sanuç transferini bitirdi.

    Serdar Dursun'u takasla Adana Demirspor'a vermek isteyen sarı-lacivertliler, tüm tarafların anlaşmasıyla mutlu sona ulaştı.

    Fenerbahçe, Akdeniz ekibine milli futbolcunun yanı sıra 1.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 25 pay ödeyecek.

    Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaştı #1

    İmzayı atacak

    Ligde ve Avrupa'da savunmada sıkıntı çeken Fenerbahçe, bu transfer ile birlikte o bölgenin sorununu da ortadan kaldırmak istiyor.

    Genç oyuncu; bugün sağlık kontrollerinden geçecek ardından da imzayı atarak sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

    Tayyip Talha Sanuç kimdir?

    17 Aralık 1999 tarihinde Karabük'te dünyaya geldi. Profesyonel Futbol kariyerine Karabükspor altyapısında başladı. 2018 yılında 245 bin euro bonservis bedeli ile Adana Demirspor'a transfer oldu.

    Mavi-lacivertli formayla 96 karşılaşmada görev alan Tayyip Talha, 5 gol kaydetti. 22 yaşındaki genç futbolcu, stoper mevkisinde forma giyiyor.

    1.88 cm boyundaki başarılı oyuncu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tayyip Talha Sanuç'un güncel piyasa değeri ise 2.8 milyon euro.

    Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe ile anlaştı #2


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