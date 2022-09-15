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    Thomas Müller'e hırsız şoku

    Bayern Münihli futbolcu Thomas Müller'in evine hırsız girdi.
    • 15.09.2022 - 14:10
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    Thomas Müller'e hırsız şoku

    Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in oyuncusu Thomas Müller'in evine hırsız girdiği bildirildi.

    Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin euro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.

    Zarar 6 haneli

    Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.

    Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.

    Thomas Müller e hırsız şoku #1


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