Timo Werner Leipzig’e geri dönüyor

Leipzig, Timo Werner'in transferi için Chelsea ile 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona Everton’ı 1-0 yenerek başlayan Chelsea’de, transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Chelsea'nin, RB Leipzig'le Timo Werner'in transferi için anlaşmaya vardığı aktarıldı. Anlaşmanın bonuslarla birlikte 30 milyon euroya sonuçlandığı belirtildi.

Haberde, Werner'in takımdan kiralık olarak ayrılmayı düşündüğü ancak Leipzig'le yapılan görüşmelerde Alman oyuncunun bonservisiyle transfer olması için anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Dünya Kupası için Leipzig’e gidiyor

Timo Werner'in, 2022 Dünya Kupası'na daha hazır gidebilmek için sürekli ilk 11’de olacağı bir takımda forma giymek istediği ve bu nedenle Leipzig'e dönmeyi kabul ettiği ifade edildi.

26 yaşındaki futbolcuyla İtalya Serie A ekiplerinden Juventus da ilgileniyordu.

Timo Werner, Chelsea'nin Premier Lig'de Everton'la oynadığı yeni sezonun ilk maçında kadroda yer almamıştı. Alman santrforun bu hafta içinde sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi sözleşme imzalamak için Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

Geçen sezon formsuz bir görüntü sergiledi

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Chelsea formasıyla çıktığı 37 maçta 11 gol ve 6 asist yaptı.

Leipzig'den 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Timo Werner, Londra ekibinde Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.