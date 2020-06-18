Timo Werner resmen Chelsea'de

Chelsea, Leipzig forması giyen Timo Werner'i 53 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Timo Werner Premier Lig'in yolunu tuttu...

İngiliz ekibi Chelsea, Leipzig forması giyen 24 yaşındaki Alman golcü Timo Werner'i 53 milyon euro karşılığında transfer ettiği resmen açıkladı.

"TEMMUZ AYINDA ARAMIZA KATILACAK"

Chelsea'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa'nın en çok korkulan forvetlerinden biri olan Timo Werner'i transfer ettik. Sezonu Alman kulübü RB Leipzig'te tamamlamasının ardından, temmuz ayında aramıza katılacak."

WERNER: KARİYERİMİN EN GURURLU ANI

Werner imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Chelsea'ye imza attığım için çok mutluyum. Bu büyük kulübe katılmak, kariyerimin en gurur verici anı. Chelsea'yle buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte çok başarılı işlere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi 2017 yılında Beşiktaş'ın sahasında Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta ilginç bir olay yaşanmış; o dönem 21 yaşında olan Leipzig'in forvet oyuncusu Timo Werner, Vodafone Park'taki yüksek sesten etkilenerek oyundan çıkmıştı.