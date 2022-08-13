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    Tisserand, Fenerbahçe'de kalıyor

    Tisserand, Fenerbahçe'de kalıyor

    Fenerbahçe bir kaç maç daha Henrique’nin performansına baktıktan sonra Tisserand konusunda karar verecek.
    • 13.08.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 09:36
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    Yeni sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, yaptığı transferlerle şamiyonluğu ne kadar istediğini göstermişti.

    Ancak sarı-lacivertliler, ilk haftada aldığı Ümraniyespor beraberliğinin ardından taraftarın tepkisine neden oldu.

    Yapılan transferlerin beklenen katkıyı vermemesi, taraftarı çıldırttı.

    Gustavo Henrique ve Luan Peres transferlerinin ardından Marcel Tisserand’ın ayrılık ihtimali yükselmişti.

    Tisserand, Fenerbahçe de kalıyor #1

    "Acele karar verme"

    Ancak özellikle Henrique’nin kötü başlangıç yapması sonrası Kongolu oyuncunun geleceği konusunda acele karar verilmemesi kararlaştırıldı.

    29 yaşındaki stoper için İtalya’dan Udinese ve Almanya’dan Bochum’un yüksek ilgisi var. Sarı-lacivertliler, bir kaç maç daha Henrique’nin performansına baktıktan sonra Tisserand’a gelen tekliflere yanıt verecek.

    Tisserand, Fenerbahçe de kalıyor #2


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