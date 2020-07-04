Todor Nedelev: Trabzonspor'dan teklif aldım

Trabzonspor'un, Bulgar kanat oyuncusu Todor Nedelev için kulübü Botev Plovdiv’e transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv, Todor Nedelev için Trabzonspor'dan teklif aldıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nedelev takımdaki geleceğini kendisini belirleyecek. Trabzonspor ile anlaşırsa onu satabiliriz" ifadeleri kullanıldı.

''SEZON SONU KONUŞACAĞIZ''

27 yaşındaki oyuncu ise sezon sonunu işaret ederken, "Sezon bittiğinde Botev ile oturup Trabzonspor'un teklifi hakkında konuşacağız. Şartlar yeterince iyiyse kabul ederiz. Bir kez daha yurt dışında oynama vaktim geldi" diye konuştu.

Öte yandan Bulgar basını, Trabzonspor'un Nedelev için yaptığı teklifin 500 bin euro civarında olduğunu öne sürdü.

Kariyerinde Botev Plovdiv dışında Alman ekibi Mainz'in de formasını giyen Nedelev, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.



