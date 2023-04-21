Torino Sportif Direktörü, Joao Pedro'yu izledi Fenerbahçe'ye Başakşehir karşısında 88 ve 90+3'te attığı gollerle galibiyeti getiren Joao Pedro'yu İtalya Serie A ekibi Torino'nun sportif direktör izledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 4.6 milyon euro bonservis bedeliyle Cagliari'den transfer edip 2025 yılına kadar sözleşme imzalattığı Joao Pedro, sezon başından bu yana istenilen performansı bir türlü sergileyemedi.

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu şanssızlığını ise Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Başakşehir maçında kırdı.

Çok kritik 2 gol attı

Hücum oyuncusu, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta 88 ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'nin 2-1 kazanmasında başrolde yer aldı. Takımını şampiyonluk yarışında tutan Joao Pedro'yu ise İtalya'dan sürpriz bir sportif direktör izledi.

Torino, Pedro'yu takip etti

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı izleyen Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati, daha sonra soluğu Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda aldı.

Vagnati, Fenerbahçe'de bu maç öncesi beklenen performansı gösteremeyen ve satılacağı söylenen Joao Pedro'yu izledi.

Vagnati, Pedro'nun performansından etkilendi

İkinci yarıda oyuna dahil olan 31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan yıldız Joao Pedro'yu dikkatle takip eden Vagnati'nin sık sık not aldığı da görüldü.

Vagnati'nin Joao Pedro'nun performansından etkilendiği ve Cagliari'deki performansıyla Serie A'nın en elit hücumcularından biri olan Pedro için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.

Sahalardan yaklaşık 4 uzak kaldı

Yaşadığı uzun sakatlık nedeniyle yaklaşık olarak 4 ay sahalarda uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla 22 karşılaşmaya çıktı. Joao Pedro, bu maçlarda 4 gol ve 1 asistle oynadı.