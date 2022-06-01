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    Tottenham, Ivan Perisic'i kadrosuna kattı

    Tottenham, İtalya'nın Inter takımıyla sözleşmesi biten Ivan Perisic'i transfer etti.
    • 01.06.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 08:55
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    Tottenham, Ivan Perisic'i kadrosuna kattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, sezonu 71 puanla 4. sırada tamamladı.

    İngiliz ekibi, gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

    Bonservis ödenmeyecek

    Tottenham, yeni sezonun ilk transferi olarak Inter ile kontratı sona eren Ivan Perisic ile iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    Tottenham'dan yapılan duyuruda, Perisic'in 1 Temmuz itibariyle takıma katılacağı açıklandı.

    Perisic için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek Tottenham, 33 yaşındaki futbolcuya ise haftalık 210 bin euro maaş verecek.

    Tottenham, Ivan Perisic i kadrosuna kattı #1

    Yeniden Antonio Conte ile çalışacak

    Diğer yandan 2020-2021 sezonunda Antonio Conte yönetimindeki Inter'in Serie A şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ivan Perisic, bu anlaşma ile yeniden eski hocası Antonio Conte ile çalışma fırsatı yakalayacak.

    19 gole katkı sağladı

    Inter'de bu sezon 49 karşılaşmada forma giyen kanat oyuncusu, rakip fileleri 10 kez havalandırırken 9 kez de gol pası verdi.

    Tottenham, Ivan Perisic i kadrosuna kattı #2


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