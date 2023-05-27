Tottenham, Victor Nelsson'un serbest kalma bedelini ödeyecek Victor Nelsson için Tottenham'ın 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray defansının bel kemiği olan Victor Nelsson'un son talibi Premier Lig devi Tottenham oldu.

24 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme yapan Tottenham’ın yaz dönemi için anlaşma sağladığı kaydedildi.

İngiliz devi, Nelsson’un 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Hatırlanacağı üzere Napoli de Fenerbahçeli Kim Min-Jae'nin çıkış parasını ödeyerek transferi kısa sürede bitirmişti.

Galatasaray gitmesini pek istemiyor

Galatasaray yönetimi her ne kadar oyuncuyu Şampiyonlar Ligi’ni de düşünerek yine kadroda tutmak istese de, hem Nelsson’un gitmek istemesi hem bu transferden elde edilecek yüksek gelir, sarı-kırmızılıların inadını kırmış durumda.