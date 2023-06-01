Trabzonspor bir Yunan daha alıyor! Kourbelis'le anlaşma sağlandı Panathinaikos'ta forma giyen ve sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu Dimitrios Kourbelis ile anlaşmaya varıldı. Cuma günü Türkiye'de olacak Yunan yıldız, 2+1 yıllık imza atacak.

Şampiyonluğun ardından bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ancak yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde son 4 maçın 3'ünü kazanan Trabzonspor, transferde de gaza bastı. Bordo-mavililer, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha, bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılacak. Ufak detaylar kaldı Vatandaşı Bakasetas'ın sürekli görüştüğü ve kulüple ilgili bilgileri verdiği Kourbelis'in, cuma günü sabah saatlerinde Türkiye'ye gelerek son detayları konuşup, imzayı atması bekleniyor. Yunan futbolcu ile yıllık 900 bin Euro'dan 2+1 senelik kontrat yapılacak. Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan oyuncu; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.