Trabzonspor, Henrique ile ilgileniyor

Trabzonspor, Sporting Lizbon forması giyen ön libero oyuncusu Eduardo Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de lider Başakşehir'i 2 puan geriden takip ederek şampiyonluğun en iddialı adaylarından olan Trabzonspor, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına da devam ediyor.

Bordo-mavililierde listeye eklenen son isim, Portekiz ekibi Sporting Lizbon forması giyen Eduardo Henrique oldu.

KULÜPLE TEMASA GEÇİLDİ

25 yaşındaki ön libero için Portekiz ekibiyle temasa geçtiği öğrenen bordo-mavililerin, yakın bir zamanda ise resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

Sporting Lizbon'un, geçtiğimiz yıl Internacional'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Henrique için 5 milyon euro istediği öğrenildi. Öte yandan Portekiz ekibinin, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığı da belirtildi.

NDİAYE SENEYE OLMAYABİLİR

Bu transferin gerçekleşmesi halinde ise Trabzonspor'un Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve aynı bölgede forma giyen Ndiaye, önümüzdeki sene için yeniden kiralanmayabilir.