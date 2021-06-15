Trabzonspor Sydney van Hooijdonk'u radarına aldı

Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğluna talip oldu ancak Udinese de devreye girdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan yeni bir transfer gündeme geldi.

28 MAÇTA 15 GOL 2 ASİST

Habere göre Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese.

FENERBAHÇE HAYRANI

Alexander Sörloth tarzı bir santrfor arayan Trabzonspor'un şartları zorlaması beklenirken, Sydney'in Fenerbahçe hayranı olması da bordo-mavililerin transferini kilitleyen bir başka unsur konumunda.

21 yaşındaki golcünün Udinese ve Trabzonspor arasındaki kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.