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    Trabzonspor Sydney van Hooijdonk'u radarına aldı

    Trabzonspor Sydney van Hooijdonk'u radarına aldı

    Trabzonspor, Pierre van Hooijdonk'un oğluna talip oldu ancak Udinese de devreye girdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 14:25
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için İtalya'dan yeni bir transfer gündeme geldi.

    28 MAÇTA 15 GOL 2 ASİST

    Habere göre Trabzonspor, NAC'ta bu sezon 28 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayan Sydney van Hooijdonk'a teklif yaptı.

    Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese.

    Trabzonspor Sydney van Hooijdonk u radarına aldı #1

    FENERBAHÇE HAYRANI

    Alexander Sörloth tarzı bir santrfor arayan Trabzonspor'un şartları zorlaması beklenirken, Sydney'in Fenerbahçe hayranı olması da bordo-mavililerin transferini kilitleyen bir başka unsur konumunda.

    21 yaşındaki golcünün Udinese ve Trabzonspor arasındaki kararını kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

    Trabzonspor Sydney van Hooijdonk u radarına aldı #2

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