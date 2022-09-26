Trabzonspor Trondsen'le yolları ayırdı

Bordo-mavililer, Anders Trondsen'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Trondsen ile yollar ayrıldı.

Transfer döneminde İstanbulspor’la görüşmesine rağmen anlaşma sağlayamayan 27 yaşındaki futbolcunun, Göteborg’la görüştüğü öğrenildi.

1.2 milyon euro tazminat

Bordo-mavililer, ayrılığı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 (On Bir) taksit halinde 1.252.500.-EUR fesih tazminatı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gol ve asisti yok

3 sezonda sadece 14 maça çıkan Anders Trondsen, Karadeniz ekibine gol ve asist katkısı sağlayamadı.