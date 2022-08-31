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    Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı

    Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı

    Bordo-mavililer, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Umut Bozok'u renklerine bağladı.
    • 31.08.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 16:48
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    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken bordo-mavililerden flaş bir hamle daha geldi.

    Trabzonspor, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağladı.

    Trabzon'a geldi

    Fransız ekibi Lorient'den transfer edilen başarılı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere Trabzon'a geldi.

    "Hedefim şampiyonluk"

    Bozok açıklamasında, "Benim için çok özel bir gün. Kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Hedefim öncelikle şampiyonluk. İnşallah 15-20 gol atarım. İlk maçımızı bekliyorum, çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

    20 gol 7 asist

    26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da 38 resmi maçta attığı 20 golle Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Umut ayrıca, 7 de asist yaparak toplam 27 gole direkt katkı sağlamıştı.

    Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı #1


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