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    Trabzonspor, Umut Bozok'ta sona doğru

    Trabzonspor, Umut Bozok'ta sona doğru

    Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Umut Bozok transferinde sona geldi. Bordo-mavililer, hem Umut Bozok hem de kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda birçok konuda el sıkıştı.
    • 19.08.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 09:30
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    Forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor, uzun bir süredir çalışmalarına devam ediyor.

    Neredeyse transfer döneminin başından beri gündemde yer alan Umut Bozok konusunda da önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması altında gol krallığı sevinci yaşayan yıldız forvetin transferinde sona yaklaşıldı.

    Trabzonspor, Umut Bozok ta sona doğru #1

    Maaşı 1 milyon euro

    Trabzonspor, oyuncunun kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda 2 milyon euro bandında bir bonservis bedeli konusunda el sıkıştı. 25 yaşındaki santrfora ise verilen paranın 1 milyon euro olacağı bilgisine ulaşıldı.

    Başarılı golcü geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla çıktığı 38 maçta 20 gol atarken 7 asist yaparak takımına büyük katkı sağlamıştı.

    Trabzonspor, Umut Bozok ta sona doğru #2


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