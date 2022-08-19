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Trabzonspor, Umut Bozok'ta sona doğru

Trabzonspor, Umut Bozok'ta sona doğru

Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Umut Bozok transferinde sona geldi. Bordo-mavililer, hem Umut Bozok hem de kulübü Lorient ile yaptığı pazarlıklarda birçok konuda el sıkıştı.