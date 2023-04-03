Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Bahia'ya transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 EURO ödeme yapacaktır."

4 kupa kazandı

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.