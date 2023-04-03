Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Bahia'ya transferini resmen açıkladı Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada Vitor Hugo'nun EC Bahia'ya transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor, Vitor Hugo'nun Brezilya ekibi Bahia'ya transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000 EURO ödeme yapacaktır."

4 kupa kazandı

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.