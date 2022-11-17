Petrol
92.75
-0.12%
Euro
19.3521
0.10%
Dolar
18.6198
0.16%
Altın
1.058
-0.16%
Borsa
4583
-1.83%
Bitcoin
315.502
-1.21%
BTXN Coin
6.45
-10.91%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C
    Trabzonspor'da Yunus Akgün sesleri

    Trabzonspor'da Yunus Akgün sesleri

    Okan Buruk'un gözünden düşen ve ayrılması gündeme gelen Yunus Akgün için Trabzonspor, Galatasaray ile ön görüşme gerçekleştirdi.
    • 17.11.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Yunus Akgün'e, Adana Demirspor'un ardından bir talip daha çıktı.

    Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, "Oynatmayacaklarsa talibim." dediği Yunus Akgün'ü son şampiyon Trabzonspor'un da listesine eklediği öğrenildi.

    Sarı-kırmızılı takımla iletişime geçen Karadeniz temsilcisinin, Yunus için devre arasında bir teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

    Trabzonspor da Yunus Akgün sesleri #1

    Yunus'un menajeri Trabzon'la yakın ilişkide

    Yunus'un menajerinin, aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.

    Cimbom ile toplam 39 maça çıkan Yunus, 5 gol attı ve 4 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti.

    Trabzonspor da Yunus Akgün sesleri #2


    Manifestlemeye başlayın: WhatApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?
    Teknoloji

    Manifestlemeye başlayın: WhatApp'tan kendime nasıl mesaj atarım?

    Yatırım yapın, kazanın, zengn olun!
    Advertorial

    Yatırım yapın, kazanın, zengn olun!

    Rus ekonomisi resesyona girdi
    Dünya

    Rus ekonomisi resesyona girdi

    Görüş Bildir