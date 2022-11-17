Trabzonspor'da Yunus Akgün sesleri

Okan Buruk'un gözünden düşen ve ayrılması gündeme gelen Yunus Akgün için Trabzonspor, Galatasaray ile ön görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Yunus Akgün'e, Adana Demirspor'un ardından bir talip daha çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, "Oynatmayacaklarsa talibim." dediği Yunus Akgün'ü son şampiyon Trabzonspor'un da listesine eklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımla iletişime geçen Karadeniz temsilcisinin, Yunus için devre arasında bir teklif yapacağı da gelen haberler arasında.

Yunus'un menajeri Trabzon'la yakın ilişkide

Yunus'un menajerinin, aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu.

Cimbom ile toplam 39 maça çıkan Yunus, 5 gol attı ve 4 de asist yaparak 9 gole direkt etki etti.