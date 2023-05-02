Trabzonspor'un transfer hedefleri: Fabio Borini ve Ali Sowe Yeni sezonda forvet hattını sil baştan kurmak isteyen bordo-mavililer, Karagümrük'ün İtalyan yıldızı Fabio Borini için çalışmalarını sürdürürken Ankaragücü'nden Ali Sowe'u da listesine aldı.

Maxi Gomez ve Umut Bozok ikilisinden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da, her iki futbolcu gelecek tekliflerin durumuna göre elden çıkartılabilir.

Bordo-mavililer, hücum hattını sil baştan değiştirmeyi planlıyor. Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, listenin başındaki isim.

1.5 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, 28 lig maçında attığı 19 gol ve yaptığı 10 asistle fark yarattı. Yönetim şimdiden Borini'nin menajeriyle dirsek temasına geçti.

Sowe'nin bonservisi Rostov'da

Ankaragücü'nün sezon başında Rostov'dan kiraladığı 28 yaşındaki Ali Sowe de hedefler arasında. Gambiyalı santrfor, lig bitince Rus ekibine geri dönecek.

Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Ali Sowe'un bonservis maliyetine göre harekete geçecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü'nün Trabzonspor'u elediği maçta attığı 2 golle kalitesini gösteren Ali Sowe, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor.