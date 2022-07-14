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    Udinese, Tisserand’ı kadrosuna katmak istiyor

    İtalyan ekip Udinese, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Arsenal’e dönen Pablo Mari’nin yerini Fenerbahçe’nin stoperi Marcel Tisserand’la doldurmak istiyor.
    • 14.07.2022 - 15:17
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    Udinese, Tisserand’ı kadrosuna katmak istiyor

    Geçtiğimiz 2020/21 sezonun da teknik direktör Erol Bulut’un yönetiminde, Wolsburg’dan 4 milyon euro’ya 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladığı Tisserand, Fenerbahçe’de istikrarsız bir kariyer geçirmişti.

    İstanbula geliyorlar

    Kongolu oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olan İtalyan ekip, Pablo Mari’nin eksikliğini Marcel Tisserand ile gidermek için yöneticilerini İstanbul’a göndermeye hazırlanıyor.

    Fenerbahçe, bu transfer için 3 milyon euroyu gözden çıkarttığı öğrenildi.

    Udinese, Tisserand’ı kadrosuna katmak istiyor #1

    Takımdan ayrılabilirler

    Kadrosunda 4 tane stoper bulunan sarı-lacivertlilerin gündeminde ise Kim Min-Jae ve Szalai’nin transfer olma durumları mevcut.

    İyi bir teklif gelmesi halinde Kim ya da Szalai’nin ayrılması muhtemel olması nedeni ile yönetim, Tisserand’a gelen teklif için kararsız.


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