Uğurcan Çakır'a Newcastle United kancası

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın bir kez daha talip olduğu öğrenildi. İngilizler ocak ayında resmi olarak bordo-mavililerin kapısını çalacak.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, milli kaleci için kalecisi kesenin ağzını açtı.

Deneyimli kaleci için daha önce de devreye giren İngiliz ekibinin, bu kez devre arasında bordo-mavililerin kapısını çalması bekleniyor.

Ocak ayına kadar yakın takip

Uğurcan Çakır'dan 20 milyon euro gelir bekleyen Trabzonspor'un, Newcastle United ile de bu oranlarda konuştuğu öğrenildi.

Prens Salman'ın sahibi olduğu kulübün maddi açıdan sorun yaşamadığı; devre arasına kadar başarılı eldivenin performansını yakından izleyeceği kaydedilirken bordo-mavili yöneticilerle ocak ayında pazarlık masasına oturulacağı da gelen haberler arasında.

12 maçta 17 gol yedi

Bu sezon eski performansından uzak bir grafik çizen Uğurcan Çakır'ın da Avrupa'ya gitmek istediği biliniyor.

26 yaşındaki eldiven, bu sezon 12 maçta 17 gole engel olamadı.