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    Van Den Boomen'dan Galatasaray açıklaması

    Toulouse forması giyen Branco Van Den Boomen, Galatasaray'dan resmi teklif almadığını söyledi. Boomen, "İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir." dedi.
    • 18.12.2022 - 16:42
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    Van Den Boomen'dan Galatasaray açıklaması

    Orta sahaya yeni bir isim transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme Toulouse forması giyen Van Den Boomen, geldi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu sarı-kırmızılıların ilgisi hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Bu transfer çok güzel olabilir"

    Fanatik Gazetesi'ne Galatasaray'ın ilgisi hakkında açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu Van Den Boomen, “Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray’ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir.” ifadelerini kullandı.

    Van Den Boomen dan Galatasaray açıklaması #1

    Galatasaray ilk teklifi devre arası transfer döneminde yapacak

    Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna bedava katmak istediği Hollandalı oyuncu için ilk teklifi Ocak ayında sunması bekleniliyor.

    Fransız ekibi bonservis konusunda yüksek ücret talep etmemesi durumunda Cimbom, tecrübeli orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katacak.

    Van Den Boomen dan Galatasaray açıklaması #2

    12 gol 23 asistle oynadı

    Fransa Ligue 2'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Ligue 1'e yükselen Toulouse'ta Branco Van Den Boomen, 35 gole direkt katkı sağladı.

    Sezonu 82 golle tamamlayan Toulouse'ta Hollandalı orta saha, 12 gol ve 23 asistle oynadı.

    Van Den Boomen dan Galatasaray açıklaması #3


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