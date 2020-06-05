Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Adı Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç, "Ben henüz buradaki misyonumu tamamlamadım" diyerek Fenerbahçe'de kalmak istediğini söyledi.

Fenerbahçe'de taraftarların en çok merak ettiği konuların başında Vedat Muriç geliyor.

Adı Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan golcü futbolcu, sarı-lacivertlilerde kalmak istediğini söyledi.

"MİSYONUMU TAMAMLAMADIM"

Muriç, "Transfer teklifleri almak her futbolcu için moral olur, gurur verir. Ancak ben henüz buradaki misyonumu bitirmedim. Tek motivasyonum Fenerbahçe'nin başarısı. Ligin yeniden başlaması için sabırsızlanıyorum. Kapanışı tatsız yapmıştık ama geri dönüşümüz güzel olacak." ifadesinde bulundu.





"KUPA BİZİM OLACAK"

Kosovalı, golcü, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Belki istediğimiz noktada değiliz ama kalan maçlarımızı kazanırsak çok güzel bir kapanış yapabiliriz." derken, Türkiye Kupası'nı kaldıracaklarına dair de söz verdi.



Ligde kontrolün kendilerinde olmadığını itiraf eden 26 yaşındaki oyuncu,"Kendi maçlarımızı kazanıp neler olacağını göreceğiz. Kupada ise zafere ulaşmak tamamen bize bağlı. Başaracağımızdan en ufak bir şüphemiz yok." dedi.